Соревнования по триатлону IRONSTAR прошли в Калининградской области

22-23 июля 2022 года в курортном Зеленоградске прошли соревнования по триатлону и фестиваль спорта для всей семьи IRONSTAR KALININGRAD 2022.

В течение двух дней спортсмены и их семьи принимали участие в различных активностях, которые проходили на фоне живописной природы побережья Балтики.

Первый день фестиваля был посвящен женскому забегу IRONLADY на 5 километров и забегу для детей STARKIDS: юные бегуны преодолели дистанции от 500 до 1000 метров в зависимости от возраста.

Во второй день спортивного уикенда на старт вышли триатлеты: спортсмены из 105 городов России от Южно-Сахалинска до Самары и 7 стран мира соревновались на дистанциях 113 (1,93 км плавание, 90 км велогонка и 21,1 км бег) и SPRINT с сокращенным плавательным этапом (400 м плавание, 20 км велогонка и 5 км бег). Среди них – не только сильнейшие российские атлеты, но и любители, для многих из них мероприятие стало одним из важнейших событий в копилке спортивных достижений. Практически 100 человек впервые приняли участие в соревнованиях.

Плавательный этап проходил в Балтийском море. Предыдущие два года стихия не давала возможности провести плавательный этап, но на этот раз удача была на стороне участников, однако волнение моря заметно усложнило его прохождение. Велоэтап проходил по быстрой и плоской трассе Приморское кольцо – федеральной автодороге, соединяющей главные курорты Калининградской области. Заключительный, беговой этап соревнований участники преодолели по живописному Зеленоградскому променаду.

Участники отметили горячую поддержку болельщиков, которая помогала преодолевать каждый километр быстрее.

«В этом году мы провели фестиваль спорта IRONSTAR в Калининграде уже в четвертый раз. Мы очень рады, что старт привлекает внимание не только российских, но и иностранных атлетов. Для многих из них это возможность не только принять участие в гонке, но и открыть для себя новую локацию, провести активные выходные на берегу Балтийского моря. Спортсмены любят этот старт за комфортный климат и температуру морской воды – это идеальные условия для высоких результатов и личных рекордов. А развитая туристическая инфраструктура и разнообразие вариантов досуга открывают множество возможностей для комфортного отдыха», – дал комментарии генеральный директор IRONSTAR Андрей Кавун.

Победители:

SPRINT, мужчины: 1-е место – Илья Слепов, 2-е место – Виктор Алешин, 3-е место – Денис Гайденков.

SPRINT, женщины: 1-е место – Валентина Кукрус, 2-е место – Ольга Пименова, 3-е место – Мария Бубнова.

113, мужчины: 1-е место – Николай Ярошенко, 2-е место – Алексей Никулин, 3-е место – Роман Евграфов.

113, женщины: 1-е место – Елизавета Иванова, 2-е место – Марина Шляхтина, 3-е место – Наталья Григорьева.