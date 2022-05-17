Результаты IRONSTAR ANAPA 2022

14 мая в Анапе прошел триатлон IRONSTAR ANAPA на дистанциях спринт (750 метров плавания, 20 км велогонка, 5 км бег) и олимпийская (1500 метров плавания, 40 км велогонка, 10 км бег). Посмотреть видео-трансляцию можно здесь. Результаты победителей:

Олимпийская дистанция, мужчины:

1. Максим Шутов – 1:53:01

2. Роман Бауэр – 1:54:03

3. Владимир Саватенков – 1:54:37

Олимпийская дистанция, женщины: ⠀ 1. Антонина Фаустова – 2:10:22

2. Наталья Николаева – 2:13:14

3. Валерия Михайлова – 2:17:18 ⠀ Спринт, мужчины:

1. Борис Прошин – 1:01:07

2. Павел Горик – 1:01:15

3. Михаил Незнамов – 1:01:41

Спринт, женщины: ⠀ 1. Лолита Кладовикова – 1:09:55

2. Ольга Пименова – 1:13:26

3. Ольга Покровская – 1:13:56