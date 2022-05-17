Результаты IRONSTAR ANAPA 2022

14 мая в Анапе прошел триатлон IRONSTAR ANAPA на дистанциях спринт (750 метров плавания, 20 км велогонка, 5 км бег) и олимпийская (1500 метров плавания, 40 км велогонка, 10 км бег). Посмотреть видео-трансляцию можно здесь. Результаты победителей:
Олимпийская дистанция, мужчины:
1. Максим Шутов – 1:53:01
2. Роман Бауэр – 1:54:03
3. Владимир Саватенков – 1:54:37
Олимпийская дистанция, женщины: ⠀ 1. Антонина Фаустова – 2:10:22
2. Наталья Николаева – 2:13:14
3. Валерия Михайлова – 2:17:18 ⠀ Спринт, мужчины:
1. Борис Прошин – 1:01:07
2. Павел Горик – 1:01:15
3. Михаил Незнамов – 1:01:41
Спринт, женщины: ⠀ 1. Лолита Кладовикова – 1:09:55
2. Ольга Пименова – 1:13:26
3. Ольга Покровская – 1:13:56
Комментарии