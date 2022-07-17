Результаты забега «Сырный трейл» 2022. Победители на 10 км – Карпов и Конякина, на 20 км – Конякин и Роговцова

17 июля в Московской области в деревне Дубровское прошел «Сырный трейл» на дистанциях 10 и 20 км.

Забег «Сырный трейл» стартовал на Истринской сыроварне Олега Сироты. Маршрут проходил по лесу и полю, на трассе были два брода. После забега можно было посмотреть, как устроена ферма, покормить коров и узнать, как делают сыр. Медаль финишера тематическая – в 2022 году она напоминает кусочек сыра.

Результаты победителей:

10 км, мужчины

1. Егор Карпов – 49:34,5

2. Илья Шаршовых – 50:07,1

3. Дмитрий Игнатов – 50:32,5

10 км, женщины

1. Юлия Конякина – 53:51,9

2. Полина Ефремова – 59:53,0

3. Анастасия Смирнова – 1:04:38,0

20 км, мужчины

1. Сергей Конякин – 1:20:24,5

2. Андрей Фарносов – 1:24:29,0

3. Денис Володин – 1:26:42,4

20 км, женщины

1. Ольга Роговцова – 1:45:18:5

2. Людмила Ходакова – 1:47:25,9

3. Юлия Илющенко – 1:57:23,2

Всего в трейле приняли участие 780 человек. На дистанцию 10 км вышли 213 человек, на 20 км – 153 человека. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть на сайте О-ТАЙМ.