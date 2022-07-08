Эйлиш Макколган объявила, что побежит Лондонский марафон 2022

В этом году в Лондонском марафоне уже будут участвовать рекордсменка мира Бриджид Косгеи (2:14:04), прошлогодняя победительница Джойсилин Джепкосгеи и британские спортсмены, в том числе четвертка самых быстрых британских девушек всех времен – Шарлотта Пердью, Стефани Твелл, Роуз Харви и Саманта Харрисон.

Теперь Эйлиш Макколган объявила, что присоединится к элите для участия в своем первом в истории марафоне, что делает забег еще более зрелищным событием.

«Я так рада, что наконец-то принимаю участие в Лондонском марафоне. Я с нетерпением ждала и планировала пробежать марафонскую дистанцию в течение последних нескольких лет, и в этом году Лондонский марафон проходит в идеальное время после напряженного лета на треке», – рассказывает Эйлиш.

У Макколган огромные успехи в 2022 году. Она побила рекорд Шотландии на дистанции 10 км в июне со временем 30:19:02. А также установила британский и европейский рекорд на дистанции 10 км на Большом Манчестерском забеге в мае. Она также установила британский рекорд на дистанции 5 км, а в феврале побила рекорд Полы Рэдклифф в полумарафоне, пробежав 1:06:26 в Рас-эль-Хайме.

В этом году исполняется 26 лет с тех пор, как мама (и тренер) Эйлиш, Лиз, выиграла Лондонский марафон 1996 года за 2:27:54.

«Очевидно, что Лондонский марафон занимает особое место в сердце моей семьи благодаря победе моей мамы в 1996 году. Я сама не помню эту гонку, но за прошедшие годы много раз видела финиш. Теперь я с нетерпением жду возможности испытать это на себе».

Лондонский марафон 2022 года состоится 2 октября.