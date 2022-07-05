Результаты SWIMSTAR ONE и DOUBLE MILE ZAVIDOVO 2022. Победители у мужчин – Сидоров и Смирнов, у женщин – Николаева и Рябова

2 июля в Завидово (Тверская область) прошли соревнования по плаванию на открытой воде на дистанции 1 морская миля (1,852 км) и на уникальной дистанции дабл-миля (3,704 км). Серия заплывов SWIMSTAR от организаторов IRONSTAR проводилась в тот же уикенд, что и соревнования по триатлону. Заплывы прошли в акватории «Московского моря» – так называют Иваньковское водохранилище на Волге.

Результаты победителей:

Миля (1,8 км), мужчины

1. Владимир Сидоров – 22:19

2. Ярослав Шустиков – 23:10

3. Александр Малнев – 23:38

Миля, женщины

1. Наталья Николаева – 25:46

2. Диана Трубкович – 25:57

3. Анастасия Васильева – 26:17

Двойная миля (3,7 км), мужчины

1. Александр Смирнов – 49:01

2. Игорь Сысоев – 49:26

3. Сергей Сафонов – 49:48

Двойная миля, женщины

1. Анастасия Рябова – 57:10

2. Екатерина Радаева – 57:49

3. Татьяна Акопян – 59:21

Всего в заплыве приняли участие 464 человека: 310 мужчин и 154 женщины. Результаты всех участников можно посмотреть на сайте IRONSTAR, а фотографии доступны здесь (работает распознавание по номеру, фамилии и селфи).