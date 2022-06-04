Результаты Мышкинского полумарафона «По шести холмам» 2022

4 июня в городе Мышкине (Ярославская область) прошел забег «По шести холмам» на дистанции 10 и 21,1 км, а также детские забеги и забег на 3 км. Результаты победителей (время по чипу):

10 км, мужчины

1. Сергей Коткин – 34:02 2. Евгений Кочегаров – 35:25 3. Юрий Котов – 35:40

10 км, женщины

1. Светлана Ермакова – 42:39 2. Елизавета Злобина – 43:13 3. Юлия Копич – 43:40

21,1 км, мужчины

1. Сергей Абрагимов – 01:14:57 2. Дмитрий Спицын – 01:15:18 3. Валерий Башурин – 01:20:46

21,1 км, женщины

1. Ольга Корнеенкова – 01:43:41 2. Марина Иванюшенкова – 01:44:52 3. Надежда Иванова – 01:46:59

Результаты всех участников доступны на RussiaRunning в режиме Live, а через некоторое время будут выложены на странице забега.