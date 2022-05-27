Спортивные выходные в 19 парках Москвы – каждый уикенд с 28 мая

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28 мая 2022 года москвичам снова откроется уникальная возможность заниматься спортом на свежем воздухе под руководством профессиональных тренеров.

Проект Департамента спорта города Москвы и центров госуслуг «Мои Документы» «Спортивные выходные» в рамках нового сезона запускает офлайн-тренировки в 19 парках столицы и Доме культуры «ГЭС-2».

«Спортивные выходные» – уникальный проект, который уже почти два года приглашает жителей столицы заниматься любимыми видами спорта с профессиональными тренерами абсолютно бесплатно.

В новом сезоне проекта любители спорта смогут заняться северной ходьбой, йогой, функциональными тренировками, уличным стретчингом, dance mix или подготовиться к выполнению норм ГТО.

Все перечисленные дисциплины предполагают равномерные нагрузки, доступные даже людям, не имеющим большого опыта занятий спортом. Таким образом, «Спортивные выходные» дают возможность более опытным спортсменам поддерживать форму, а всем, кто только планирует регулярно заниматься, обеспечат комфортное вхождение в спортивный режим.

Все занятия ведут опытные, тренеры, которые внимательно проследят за безопасностью и покажут участникам, как правильно выполнять упражнения.

Каждый уикенд, начиная с 28 мая, тренеры будут ждать любителей спорта в парке «Ангарские пруды», парке-усадьбе «Михалково», парке у прудов «Радуга», музее-заповеднике «Царицыно», парке «Северное Тушино», парке Северного речного вокзала, парке 40-летия Победы в г. Зеленограде и даже в одном из самых модных и популярных арт-пространств Москвы – Доме культуры «ГЭС-2».

ВДНХ, парк «Музеон», музей-заповедник «Коломенское» и другие уже полюбившиеся москвичам места тренировок также продолжают участие в проекте.

Организаторы запланировали более 1 000 тренировок: каждые выходные, две в субботу и две в воскресенье, в течение всего сезона.

Фанатов спорта также ждут специальные проекты – тренировки в самых неожиданных, живописных местах с великолепными видами на Москву.

Узнать расписание занятий и записаться можно на сайте sportsweekend.ru. Здесь же на протяжении всего сезона будет появляться вся актуальная информация о «Спортивных выходных».

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