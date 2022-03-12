Strava приостановила работу в России и Беларуси

12 марта компания Strava (социальная сеть для спортсменов, предназначенная для анализа и трекинга тренировок) приостановила работу своих сервисов в России и Беларуси.

Компания обещает вернуть деньги за платные услуги. Если подписка оформлена через Google Play Store или сайт Strava, нужно связаться с поддержкой по адресу account@strava.com. На iOS нужно запросить возврат средств напрямую в поддержке Apple.

Также Strava готова предоставить архив данных и помочь с удалением учетной записи – для этого также нужно написать на электронную почту account@strava.com с того же адреса, на который зарегистрирован аккаунт.