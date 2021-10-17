Вакансии в разделе «Здоровье на Sports.ru». Ищем авторов, новостного и медицинского редактора

Sports.ru – наш флагманский проект с более чем двадцатилетней историей. Это не просто главное медиа о спорте на русском языке с 20+ млн MAU, это еще и технологическая платформа, позволяющая пользователям читать тексты, блоги и новости, следить за матчами и участвовать в жизни комьюнити.

Кроме сайта мы делаем мобильные приложения, шоу в YouTube и подкасты.

Уже год мы развиваем раздел «Здоровье». Это медиа о здоровом образе жизни, где мы рассказываем о спорте как занятии и возможности стать лучше, при этом не забывая о здоровье и удовольствии. Мы пишем о тренировках, питании, медицине, травмах и восстановлении, заботе о себе, вдохновении в спорте и поиске новых целей.

Сейчас у нас открыто несколько вакансий – автора, новостного редактора и медицинского редактора.

Автор в раздел «Здоровье»

Наш идеальный автор готов к тому, что статья – это не творчество, а работа. В текст будут вноситься правки (обычно 2-3 круга правок, но иногда нужно больше), все факты требуют проверки, слова экспертов (врачей и тренеров) нужно подвергать сомнению, находить качественные исследования. Писать нужно просто, сложное – объяснять; искать достоверные источники, читать исследования и медицинские статьи на английском, звонить врачу и уточнять нужные факты.

Наш автор готов к переупаковке текста. Написав статью, он готовит ее версию под один из форматов для наших соцсетей.

Идеальный автор готов работать в любых форматах: сделать лонгрид-исследование, взять интервью, подготовить вопросы для теста.

Важно: мы работаем удаленно, нет четкого графика с 9 до 18, мы договариваемся на определенный объем работ (и платим за выполненную работу, а не количество знаков). При этом наш автор мечты готов взять ситуативную задачу (например, взять срочный комментарий и выпустить статью за 1-3 часа), готов к строгим дедлайнам.

Условия и объем работы обсуждаются индивидуально. Нужно выполнить тестовое задание.

Присылайте на почту zozh@sports.ru письмо с рассказом о себе (в свободной форме, не резюме), приложите к нему примеры статей и результат тестового задания в Google Docs. В заголовке письма напишите «Автор для Sports.ru».

Новостной редактор

Мы ищем новостного редактора, который готов следить за трендами в мире ЗОЖ – следить за новостями в мире науки и медицины, смотреть тик-токи и инстаграмы спортсменов и тренеров, первым находить актуальный контент (как серьезный, так и развлекательный), а также изучать интересные факты и историю, запоминать ранее найденные сведения и предсказывать, когда они снова будут актуальны, следить за важными событиями в выбранной тематике.

От вас:

– идеальная грамотность (орфография, пунктуация);

– знание английского (если знаете другие языки, это плюс);

– готовность мониторить российские и зарубежные ресурсы полный рабочий день (новость может появиться в любое время дня – нужно ее вовремя заметить);

– умение работать в графических редакторах;

– умение писать быстро, но при этом проверять факты.

Что нужно будет делать:

– находить новости и инфоповоды;

– переводить новости из иностранных источников;

– оформлять новость на сайт и для наших соцсетей.

Работа удаленная. Нужно выполнить тестовое задание.

Присылайте письмо с рассказом о себе в свободной форме, приложите ссылки на свои статьи, новости, телеграм-канал. Напишите, какие темы в сфере ЗОЖ вас интересуют. Приложите результат выполненного тестового задания в Google Docs, а в теме письма напишите «Новостной редактор для Sports.ru».

Медицинский редактор

Обязательное требование – высшее медицинское образование. Биологическое тоже подойдет, если вы знаете медицинскую терминологию и готовы разбираться в специфических темах. Идеально, если у вас уже есть опыт работы автором или редактором, вы проходили курсы по научной коммуникации или Школу редакторов. Если такого опыта нет, но есть сильное желание – все обсуждаемо. Важнее умение искать достоверные источники, вникать в тему и объяснять сложное простым языком.

Мы ждем, что вы будете проявлять инициативу в работе, придумывать новые темы для статей, часть писать сами, а часть распределять между авторами (а также искать новых авторов и экспертов и проверять их компетентность). Также важна готовность пробовать новые форматы – например, поработать с экспертом не только для статьи, но и для подкаста.

Редактор в Sports.ru не только пишет статьи, но и переупаковывает тексты других авторов, проверяет отдельные медицинские факты в чужих статьях, помогает получить комментарий врача другим авторам.

Редактор также отвечает за выпуск статей и их оформление – например, заказывает иллюстрацию дизайнеру и сам формулирует и ставит задачу. Он также проверяет орфографию, пунктуацию и верстку.

Условия работы обсуждаются индивидуально.

Присылайте на почту zozh@sports.ru письмо с рассказом о себе (в свободной форме, не резюме), ссылки на свои статьи. В заголовке письма напишите «Редактор для Sports.ru». Подходящим кандидатам мы пришлем тестовое задание.

Также у нас открыта вакансия SMM-специалиста для аккаунтов раздела «Здоровье».