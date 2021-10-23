Sports.ru ищет SMM-специалиста для аккаунтов раздела «Здоровье»

Sports.ru – наш флагманский проект с более чем двадцатилетней историей. Это не просто главное медиа о спорте на русском языке с 20+ млн MAU, это технологическая платформа, позволяющая пользователям читать тексты, блоги и новости, следить за матчами и участвовать в жизни комьюнити.

Кроме сайта, мы делаем мобильные приложения, шоу в YouTube и подкасты. Также мы развиваем новое направление: «Здоровье» – медиа о здоровом образе жизни, где рассказываем о тренировках, питании, травмах и восстановлении. Сейчас мы ищем SMM-специалиста. Потенциальному кандидату предстоит вести наш Instagram-аккаунт, телеграм-канал и другие соцсети, которые мы планируем завести.

Мы ждем от вас:

– Глубокого погружения в тему. Вы понимаете, что такое народная медицина и почему ее стоит избегать, знаете, что нужно делать, чтобы похудеть, и отличаете трицепс от бицепса. Все это вы можете узнать из нашего раздела «Здоровье», поэтому, если вы его читаете – это будет большим плюсом.

– Чувство виральности. Вы первым замечаете (и знаете, где найти) фото и видео, которые потом наберут много лайков.

– Креативность. Вы можете без труда придумать новую рубрику, картинку, подводку, формат и легко можете написать текст на любую тему.

– Грамотность. Все просто – мы пишем без ошибок.

– Основы SMM. Вы отличаете «охваты» от «просмотров», понимаете, как работает рилс, и знаете, что такое ER.

– Адекватность. Вы отдаете отчет всему, что делаете (или не делаете) со своим аккаунтом и как общаетесь с коллегами.

– Навыки владения графическими редакторами. Например, Photoshop или Canva.

Взамен мы предлагаем:

– Работу в удовольствие и удаленно.

– Возможность постоянно расти вместе с командой специалистов, как в SMM, так и в других направлениях.

Краткое резюме принимается на электронную почту zozh@sports.ru (укажите тему письма: «SMM Health») – расскажите пару слов о себе, о любви ко всему, что связано со здоровьем, и об аккаунтах, которые раньше вели. Приложите выполненное тестовое задание в Google Docs.