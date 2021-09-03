Чемпион мира по фридайвингу Алексей Молчанов откроет Академию подводного спорта в первом профессиональном дайвинг-центре в Москве

Группа компаний «А101» построит в Прокшино профессиональный дайвинг-центр, на базе которого откроется Академия подводного спорта под руководством 20-кратного рекордсмена мира по фридайвингу и председателя Федерации фридайвинга Алексея Молчанова. Дайвинг-центр появится в рамках строящегося в ССК «Прокшино» аквакурорта с крытыми и открытыми бассейнами, а также водными аттракционами. Общая площадь аквакурорта составит 15 тысяч квадратных метров.

По словам председатель Федерация фридайвинга Алексея Молчанова, предельная глубина бассейнов в подобных объектах обычно не превышает 12 метров, поэтому дайвинг-центр в Прокшино станет единственной площадкой профессионального уровня в Москве и Московской области. Академия подводного спорта будет заниматься как проектированием функционала, так и развитием объекта и расширением списка активностей и сценариев использования площадки.

Генеральный директор группы компаний «А101» Игнатий Данилиди рассказал, что для обучения фридайвингу и регулярных тренировок в дайвинг-центре будет создан бассейн с переменной глубиной до 27 метров. «Это позволит начать обучение с нуля и достичь профессионального уровня. Опыт Алексея Молчанова и его команды будет применяться на всех этапах проектирования объекта», – добавил Данилиди.

Спортивно-событийный кластер «Прокшино» создается группой компаний «А101» в Новомосковском округе Москвы, на участке площадью 122,5 га возле станции метро «Прокшино» Сокольнической линии. Кластер предложит посетителям более 50 вариантов проведения досуга, занятия более чем 30 видами спорта на любительском и профессиональном уровне. Потенциальная пропускная мощность кластера составит порядка 10 млн посещений в год.

Объем инвестиций, который потребуется на создание спортивно-событийного кластера «Прокшино», оценивается в 61 млрд рублей. Ожидаемый объем вклада в валовый региональный продукт составит более 383 млн рублей. Важным объектом кластера также станет всесезонный курорт с горнолыжным склоном высотой 120 метров, концепция которого разработана международной компанией Masterconcept – участником создания олимпийских объектов в Сочи и горнолыжных комплексов в Австрии, Китае и России.

Кроме того, в составе кластера появятся многофункциональная Drive Arena со спортивной и театрально-концертной функцией, а также современная Академия спорта, где будут проходит занятия более чем 20 видами спорта, включая командные игры с мячом, единоборства и силовую атлетику, а также творческие зоны для занятий танцами и музыкой, киберспортом, настольными играми и т.п.

Игнатий Данилиди также перечислил объекты делового, образовательного и общественного назначения, которые будут созданы в рамках кластера «Прокшино»: в их числе уже строящийся бизнес-квартал «Прокшино», торговый центр, музей ретроавтомобилей, а также Парк наук – проект федерального и международного уровня, который создается совместно с РАН.

«Сочетание функций в рамках одной локации должно привлечь сюда сотни тысяч людей в поисках новых впечатлений. Уникальная для Москвы синергия не создаст конкуренции внутри локации, а, напротив, обеспечит операторам каждого объекта в кластере дополнительный трафик. Это дает хороший потенциал для интенсивного роста уже в первые год-два работы объекта», – подчеркнул Данилиди.