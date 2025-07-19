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Сергей Шишкарев: «Могу подтвердить, что IHF обсуждает с МОК вопросы возвращения российских и белорусских национальных сборных и клубов»

Шишкарев подтвердил, что IHF обсуждает с МОК допуск сборной России по гандболу.

«Могу подтвердить, что ФГР получила письмо от (глава Международной федерации гандбола) Хассана Мустафы о том, что IHF обсуждает с МОК вопросы возвращения российских и белорусских национальных сборных и клубов на международную арену. Со своей стороны, уже более трех лет мы ведем конструктивный диалог с международной и европейской федерацией по поводу того, чтобы наши спортсмены могли участвовать в соревнованиях любого уровня.

Считаем, что спорт должен оставаться вне политики и, как это было давно задекларировано, нести в себе объединяющее начало. Один из принципов олимпизма заключается в том, что каждый должен иметь возможность заниматься спортом, не подвергаясь дискриминации.

К примеру, женская сборная России по гандболу на Олимпийских играх в Рио‑де‑Жанейро и Токио завоевала золотые и серебряные медали, что является феноменальным результатом. И мы все видели, как много потеряла в ее отсутствие прошлогодняя Олимпиада в Париже. Очень амбициозная национальная команда сейчас подобралась и у мужчин.

За это время мы существенно омолодили составы и, конечно, в любой момент готовы вернуться на международную арену. У нас сейчас очень талантливое поколение гандболисток и гандболистов, которые, к сожалению, по независящим от них причинам не имеют возможности играть с лучшими сборными и клубами.

Надеюсь, что процесс сдвинется с мертвой точки, и в скором времени мы узнаем положительные новости по этому важному вопросу, — сказал Шишкарев. 

Международная федерация гандбола обратилась в МОК с просьбой допустить россиян и белорусов

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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