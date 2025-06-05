Российский гандболист Житников стал двукратным чемпионом Польши
Дмитрий Житников стал двукратным чемпионом Польши по гандболу в составе «Вислы».
В финале клуб из Плоцка дважды обыграл «Кельц» и завоевал титул второй год подряд.
В первом матче финала Житников отметился тремя голами, во втором забил два.
Житникову 35 лет, он является шестикратным чемпионом России в составе «Чеховских медведей» и двукратным обладателем Кубка Польши.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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