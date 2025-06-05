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Российский гандболист Житников стал двукратным чемпионом Польши

Дмитрий Житников стал двукратным чемпионом Польши по гандболу в составе «Вислы».

В финале клуб из Плоцка дважды обыграл «Кельц» и завоевал титул второй год подряд. 

В первом матче финала Житников отметился тремя голами, во втором забил два. 

Житникову 35 лет, он является шестикратным чемпионом России в составе «Чеховских медведей» и двукратным обладателем Кубка Польши. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Висла
Дмитрий Житников
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