Российский гандболист Житников стал двукратным чемпионом Польши

Дмитрий Житников стал двукратным чемпионом Польши по гандболу в составе «Вислы».

В финале клуб из Плоцка дважды обыграл «Кельц» и завоевал титул второй год подряд.

В первом матче финала Житников отметился тремя голами, во втором забил два.

Житникову 35 лет, он является шестикратным чемпионом России в составе «Чеховских медведей» и двукратным обладателем Кубка Польши.