Чемпионат мира по гандболу-2025. Хорватия встретится с Аргентиной, Португалия сыграет с Бразилией, США против Норвегии, другие матчи
15 января пройдут матчи предварительного раунда на чемпионате мира по гандболу.
Чемпионат мира по гандболу
Мужчины
Предварительный раунд
Группа H
Загреб, Хорватия
Бахрейн – Египет – 20.00
Хорватия – Аргентина – 22.30
Положение в группе: Египет – 2 (1), Хорватия – 2 (1), Аргентина – 0 (1), Бахрейн – 0 (1).
Группа D
Вараждин, Хорватия
Нидерланды – Северная Македония – 20.00
Гвинея – Венгрия – 22.30
Положение в группе: Нидерланды – 2 (1), Венгрия – 1 (1), Северная Македония – 1 (1), Гвинея – 0 (1).
Группа E
Осло, Норвегия
Португалия – Бразилия – 20.00
США – Норвегия – 22.30
Положение в группе: Португалия – 2 (1), Бразилия – 2 (1), Норвегия – 0 (1), США – 0 (1).
Группа А
Хернинг, Дания
Чехия – Польша – 20.00
Швейцария – Германия – 22.30
Положение в группе: Германия – 2 очка (1 игра), Чехия – 1 (1), Швейцария – 1 (1), Польша – 0 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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