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Чемпионат мира по гандболу-2025. Хорватия встретится с Аргентиной, Португалия сыграет с Бразилией, США против Норвегии, другие матчи

15 января пройдут матчи предварительного раунда на чемпионате мира по гандболу.

Чемпионат мира по гандболу

Мужчины

Предварительный раунд

Группа H

Загреб, Хорватия

Бахрейн – Египет – 20.00

Хорватия – Аргентина – 22.30

Положение в группе: Египет – 2 (1), Хорватия – 2 (1), Аргентина – 0 (1), Бахрейн – 0 (1). 

Группа D

Вараждин, Хорватия

Нидерланды – Северная Македония – 20.00

Гвинея – Венгрия – 22.30

Положение в группе: Нидерланды – 2 (1), Венгрия – 1 (1), Северная Македония – 1 (1), Гвинея – 0 (1).

Группа E

Осло, Норвегия

Португалия – Бразилия – 20.00

США – Норвегия – 22.30

Положение в группе: Португалия – 2 (1), Бразилия – 2 (1), Норвегия – 0 (1), США – 0 (1). 

Группа А

Хернинг, Дания

Чехия – Польша – 20.00

Швейцария – Германия – 22.30

Положение в группе: Германия – 2 очка (1 игра), Чехия – 1 (1), Швейцария – 1 (1), Польша – 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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