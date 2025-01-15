Чемпионат мира по гандболу-2025. Португалия встретится с США, Германия сыграет с Польшей, Норвегия против Бразилии, другие матчи
15 января пройдут матчи предварительного раунда на чемпионате мира по гандболу.
Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании.
Чемпионат мира по гандболу
Мужчины
Предварительный раунд
Группа А
Хернинг, Дания
Чехия – Швейцария – 20.00
Германия – Польша – 22.30
Положение в группе: Чехия – 0 очков (0 игр), Швейцария – 0 (0), Германия – 0 (0), Польша – 0 (0).
Группа D
Вараждин, Хорватия
Нидерланды – Гвинея – 20.00
Венгрия – Северная Македония – 22.30
Положение в группе: Нидерланды – 0 (0), Гвинея – 0 (0), Венгрия – 0 (0), Северная Македония – 0 (0).
Группа E
Осло, Норвегия
Португалия – США – 20.00
Норвегия – Бразилия – 22.30
Положение в группе: Португалия – 0 (0), США – 0 (0), Норвегия – 0 (0), Бразилия – 0 (0).
Группа H
Загреб, Хорватия
Египет – Аргентина – 20.00
Хорватия – Бахрейн – 22.30
Положение в группе: Египет – 0 (0), Аргентина – 0 (0), Хорватия – 0 (0), Бахрейн – 0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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