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«Такая сказка. Мы плакали все». Тимур Дибиров – о победе в ЛЧ с «Вардаром», где 9 месяцев был без зарплаты

Тимур Дибиров вспомнил о тяжелом пути ко 2-му титулу гандбольной Лиги чемпионов.

41-летний россиянин Дибиров дважды побеждал в Лиге чемпионов с македонским «Вардаром» и занимает второе место в списке бомбардиров в истории турнира (1200 очков). Сейчас Дибиров играет за хорватский «Загреб» в последнем для себя сезоне. Об этом спортсмен рассказал в открытом письме на Спортсе’‘.

«Македония напоминала Италию – фанатичной любовью к спорту. До сих пор перед глазами момент, как мужчина лет 80 склонился перед автобусом команды, когда нас встречали на площади. Для македонцев мы прославляли их родину. Вся гандбольная Европа узнала про Скопье.

Но самая ценная для меня вторая победа. 

2019 год. Против Самсоненко (владельца «Вардара» – Спортс’’) начались санкции и блокировка счетов – мы 9 месяцев не получали зарплату. Представляете, что это в наше время: команда, которая три четверти года провела без денег, выходит и выигрывает у всех. 

Уверен, любой другой клуб развалился бы за полгода максимум. Но мы настолько доверяли друг другу, что знали: все вернут. Видели, как нас любил народ – это повсюду проявлялось: в кафе, на заправках, магазинах. Люди подходили и говорили: «Понимаем, вам тяжело, но будем поддерживать».

Мы верили друг другу. Тут ведь еще как: если 6 лет все хорошо, а потом становится немного тяжело, как ты уйдешь? Моя хата с краю – и пошел дальше зарабатывать? Мы так не могли. 

Два-три человека ушли по ходу сезона, но костяк остался. После финала игрок венгерского «Веспрема» Кантен Маэ сказал: «Это вызывает уважение. 95% игроков в такой ситуации никогда не оказались бы в финале, тем более не выиграли бы, а уже играли в других клубах». 

Такая сказка. Мы там все плакали», – рассказал Дибиров Спортсу’’.

​​«Разбили голову монетой – тысяча человек пришла извиниться». Письмо-прощание нашего главного гандболиста

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Вардар
logoТимур Дибиров
Лига чемпионов
Веспрем
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