Чемпионат Европы по гандболу (жен). Дания сыграет с Норвегией в финале, Франция против Венгрии в матче за 3-е место
Дания сыграет с Норвегией в финале женского чемпионата Европы по гандболу.
15 декабря пройдут решающие матчи турнира.
Чемпионат Европы по гандболу
Женщины
Вена, Австрия
Финал
Дания – Норвегия – 20.00
Матч за 3-е место
Франция – Венгрия – 17.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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