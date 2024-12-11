Чемпионат Европы по гандболу (жен). Словения уступила Германии, Дания обыграла Нидерланды, Швейцария против Норвегии
Норвегия сыграет со Швейцарией в матче женского чемпионата Европы по гандболу.
11 декабря на турнире пройдут очередные матчи основного раунда.
Чемпионат Европы по гандболу
Женщины
Основной раунд
Группа 2
Вена, Австрия
Словения – Германия – 16:35 (11:17)
Дания – Нидерланды – 30:26 (15:13)
Швейцария – Норвегия – 22.30
Положение в группе: Норвегия – 8 очков (4 игры), Дания – 8 (5), Нидерланды – 6 (5), Германия – 4 (5), Словения – 2 (5), Швейцария – 0 (4).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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