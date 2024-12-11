Чемпионат Европы по гандболу (жен). Словения уступила Германии, Дания обыграла Нидерланды, Швейцария против Норвегии

Норвегия сыграет со Швейцарией в матче женского чемпионата Европы по гандболу.

11 декабря на турнире пройдут очередные матчи основного раунда. Чемпионат Европы по гандболу Женщины Основной раунд Группа 2 Вена, Австрия Словения – Германия – 16:35 (11:17) Дания – Нидерланды – 30:26 (15:13) Швейцария – Норвегия – 22.30 Положение в группе : Норвегия – 8 очков (4 игры), Дания – 8 (5), Нидерланды – 6 (5), Германия – 4 (5), Словения – 2 (5), Швейцария – 0 (4). ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.