Чемпионат Европы по гандболу (жен). Румыния встретится с Польшей, Венгрия сыграет с Францией, Швеция против Черногории
Венгрия сыграет с Францией на чемпионате Европы по гандболу среди женщин.
Женщины
Основной раунд
Группа 1
Дебрецен, Венгрия
Румыния – Польша – 17.30
Венгрия – Франция – 20.00
Швеция – Черногория – 22.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Положение в группе: Венгрия – 8 очков (4 игры), Франция – 8 (4), Черногория – 4 (4), Швеция – 2 (4), Румыния – 2 (4), Польша – 0 (4).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
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