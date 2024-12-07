Чемпионат Европы по гандболу (жен). Швейцария сыграет со Словенией, Дания встретится с Германией, Нидерланды против Норвегии
Нидерланды встретятся с Норвегией в матче женского чемпионата Европы по гандболу.
7 декабря пройдут очередные матчи основного раунда.
Чемпионат Европы по гандболу
Женщины
Основной раунд
Группа 2
Вена, Австрия
Швейцария – Словения – 17.30
Дания – Германия – 20.00
Нидерланды – Норвегия – 22.30
Положение в группе: Нидерланды – 4 очка (2 игры), Норвегия – 4 (2), Дания – 2 (2), Германия – 2 (2), Словения – 0 (2), Швейцария – 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовано: Полина Лоцик
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