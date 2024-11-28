Анна Вяхирева о моде: «По большей части я выгляжу как стильный бомж. Специфика спортивной жизни – возникает не так много поводов, чтобы принарядиться»

Анна Вяхирева высказалась о моде и заявила, что выглядит как «стильный бомж» .

Вяхиревой 29 лет, она олимпийская чемпионка Рио-2016 и серебряный призер Токио-2020 в составе сборной России.

Сейчас спортсменка выступает за французский клуб «Брест».

— Как выглядит ваш обычный день отдыха во Франции?

— Брест — это совсем маленький город у океана. Его разделяет река, но к ней, правда, никто не может спускаться, потому что там военная зона. Но город очень красивый, там необыкновенные пляжи, закаты, восходы. Поэтому в большинстве случаев в выходной я либо выхожу прогуляться, где-то посидеть, попить кофе, либо просто сижу дома и занимаюсь какими-то домашними делами или играю в компьютер.

— Обычная форма одежды у вас спортивная?

— Мне нравится одеваться, нравится модная одежда. Я вообще люблю выглядеть красиво и стильно. К сожалению, специфика спортивной жизни такова, что возникает не так много поводов для того, чтобы принарядиться. Поэтому по большей части я выгляжу как стильный бомж.

— А что никогда на себя не наденете?

— Джинсы скинни. Они мне просто не нравятся, — рассказала Вяхирева.