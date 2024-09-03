Суперкубок России по гандболу (жен). ЦСКА обыграл «Ростов-Дон»
Гандболистки ЦСКА в третий раз подряд выиграли Суперкубок России
Суперкубок России по гандболу
Москва
Женщины
ЦСКА – Ростов-Дон – 32:30 (17:13)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости