Гандболист Житников о победе в чемпионате Польши: «Атмосфера потрясающая. Тут другой подход к играм, к спорту»

Российский гандболист Дмитрий Житников высказался о победе в чемпионате Польши.

Житников стал победителем турнира в составе «Вислы» из Плоцка. Россиянин играет в зарубежных клубах с 2015 года.

– Не факт, что финал Олимпиады может сравниться по ощущениям с гандболом в Кельце или Плоцке.

– Соглашусь, атмосфера потрясающая. И у нас дома игры проходят в невероятном напряжении, и на выезд едешь с предвкушением большого события. И в Плоцке, и в Кельце это особое явление.

– За счет чего здесь так популярен гандбол?

– Думаю, что это история, культура. Так получилось, есть традиции, люди ходят поколениями. У нас немного другая культура, как мне кажется, другой менталитет.

Тут другой подход к играм, к спорту. Люди здесь работают всю неделю, условно, а на матч приходят уже отдохнуть, забыться. Отпустить все свои проблемы, поэтому полностью отдаются эмоциям, мыслям об игре. Поэтому и такая атмосфера на трибунах. Люди хотят выплеснуть весь негатив и набраться сил на новую рабочую неделю.

– Как в целом живется сейчас российскому гандболисту в Польше? Бытовых проблем не возникает?

– Отнюдь, все здорово. Я уже почти десять лет в Европе играю, все нормально, все хорошо. Что касается политических моментов, то я об этом говорить не хочу. А по жизни, в бытовом плане все отлично, – ответил Житников.