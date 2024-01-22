Чемпионат Европы по гандболу. Нидерланды сыграют с Португалией, Словения встретится с Данией, Норвегия против Дании

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23 января в Германии пройдут очередные матчи чемпионата Европы по гандболу.

Чемпионат Европы по гандболу

Мужчины

Основной раунд

Группа 2

Гамбург, Германия

Нидерланды – Португалия – 17.30

 

Словения – Дания – 20.00

 

Норвегия – Швеция – 22.30

 

Положение в группе: Дания – 8 очков (4 игры), Швеция – 6 (4), Словения – 4 (4), Португалия – 4 (4), Норвегия – 2 (4), Нидерланды – 0 (4). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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