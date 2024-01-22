Чемпионат Европы по гандболу. Нидерланды сыграют с Португалией, Словения встретится с Данией, Норвегия против Дании
23 января в Германии пройдут очередные матчи чемпионата Европы по гандболу.
Чемпионат Европы по гандболу
Мужчины
Основной раунд
Группа 2
Гамбург, Германия
Нидерланды – Португалия – 17.30
Словения – Дания – 20.00
Норвегия – Швеция – 22.30
Положение в группе: Дания – 8 очков (4 игры), Швеция – 6 (4), Словения – 4 (4), Португалия – 4 (4), Норвегия – 2 (4), Нидерланды – 0 (4).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.