Чемпионат Европы по гандболу. Словения сыграет с Нидерландами, Швеция против Португалии, Норвегия встретится с Данией

Теги чемпионат Европы по гандболу сборная Дании сборная Словении результаты сборная Швеции сборная Нидерландов сборная Норвегии сборная Португалии Гандбол

21 января в Германии пройдут очередные матчи чемпионата Европы по гандболу.

Чемпионат Европы по гандболу

Мужчины

Основной раунд

Группа 2

Гамбург, Германия

Словения – Нидерланды – 17.30

 

Швеция – Португалия – 20.00

 

Норвегия – Дания – 22.30

 

Положение в группе: Дания – 6 очков (3 игры), Швеция – 4 (3), Португалия – 4 (3), Норвегия – 2 (3), Словения – 2 (3), Нидерланды – 0 (3). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. 

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий