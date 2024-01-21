Чемпионат Европы по гандболу. Словения сыграет с Нидерландами, Швеция против Португалии, Норвегия встретится с Данией
21 января в Германии пройдут очередные матчи чемпионата Европы по гандболу.
Чемпионат Европы по гандболу
Мужчины
Основной раунд
Группа 2
Гамбург, Германия
Словения – Нидерланды – 17.30
Швеция – Португалия – 20.00
Норвегия – Дания – 22.30
Положение в группе: Дания – 6 очков (3 игры), Швеция – 4 (3), Португалия – 4 (3), Норвегия – 2 (3), Словения – 2 (3), Нидерланды – 0 (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.