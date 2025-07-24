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Журова о допуске россиян в командных видах: «Федерациям пора уже брать ответственность на себя и самим решить этот вопрос»

Журова высказалась о возможном допуске российских гандболистов к турнирам.

Международная федерация гандбола (IHF) направила письмо в МОК с просьбой допустить российские и белорусские команды до международных турниров. В МОК ответили, что международные федерации сами решают, кого допускать, а кого нет, если речь не касается Олимпиады.

«С одной стороны, МОК ответил правильно. В 2022 году была лишь рекомендация по недопуску в командных видах, и все федерации восприняли ее как руководство к действию. И они по-прежнему не допускают наши сборные и команды по игровым видам, чтобы не было скандалов и протестов со стороны Украины.

В индивидуальных видах спорта не так критичны чьи-то отдельные бойкоты, а в игровых видах отказ нескольких команд от участия может сорвать трансляции и сам турнир.

Международные федерации, к сожалению, ждут от МОК четкую инструкцию по допуску российских спортсменов. В таком случае у них будет, грубо говоря, хоть какая-то бумажка, которую они могут ткнуть в лицо Украине и сказать: вот видите, правила допуска пересмотрены, мы следуем новым правилам.

А сейчас международные федерации и МОК перекидывают друг другу вопрос возвращения наших спортсменов, как гандбольный мячик. Они так и будут перекидывать его туда-сюда. Федерациям по командным видам спорта пора уже брать ответственность на себя и самим решить этот вопрос.

Нашим федерациям уже бессмысленно обращаться в МОК, надо вести диалог с международными федерациями. Надо спросить их, почему вы не допускаете нас, ведь рекомендация МОК касается только Олимпийских игр? Почему вы не допускаете нас на чемпионаты мира и Европы? Это ведь уже не юрисдикция МОК», – рассказала депутат Госдумы Светлана Журова.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Всепроспорт
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