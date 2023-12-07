Серебряный призер Олимпиады-2020 по гандболу Елена Михайличенко приостановила карьеру

Призер Олимпиады-2020 по гандболу Елена Михайличенко приостановила карьеру.

Как сообщается на сайте ЦСКА, за который выступает 22-летняя спортсменка, решение принято по состоянию здоровья.

«Просим с уважением отнестись к данной ситуации и не беспокоить клуб и игрока по поводу дополнительных комментариев. Клуб надеется на скорейшее возвращение Елены на площадку и рассчитывает на ее участие в матчах плей-офф», – заявили в ЦСКА.

В составе сборной России Михайличенко становилась бронзовым призером чемпионата мира-2019 и серебряным призером Олимпиады-2020. В прошлом сезоне она также была признана самым ценным игроком чемпионата России.