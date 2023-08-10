Десять гандболистов из Бурунди пропали без вести на юниорском чемпионате мира в Хорватии

Теги происшествия юношеский чемпионат мира сборная Бурунди Гандбол

Десять гандболистов из Бурунди пропали без вести на юниорском ЧМ в Хорватии.

«Это десять молодых людей 2006 года рождения, которые вчера (в среду) около 15:30 по местному времени покинули университетский городок в Риеке и ушли в неизвестном направлении.

Полиция начала операцию с целью поиска пропавших без вести и установления фактов и обстоятельств их исчезновения», – говорится в заявлении хорватской полиции.

Сборная Бурунди сыграла матчи группового этапа и 10 августа должна была встретится с командой Бахрейна в матче за 29-32-е места.

3 комментария

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Назар Игорь
Ищите их в Париже.
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Александр Смирнов
+10 новых европейцев.....
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Jesse Boy
в местных макдаках искали?
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