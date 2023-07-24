Гандболистка Михайличенко: «Интересно попробовать себя в Европе. Дополнительный стимул – Лига чемпионов, ведь наши клубы там пока не участвуют»

Российская гандболистка Елена Михайличенко рассказала о желании поиграть в Европе.

По итогам сезона-2022/23 Михайличенко была признана самым ценным игроком женской Суперлиги в составе ЦСКА.

– Ближайший сезон точно проведете в ЦСКА?

– Разумеется. У меня же еще год контракта.

– А дальше?

– Посмотрим. С одной стороны, мне не хочется уходить из ЦСКА. С другой – интересно попробовать себя в Европе. Дополнительный стимул – Лига чемпионов. Ведь наши клубы там пока не участвуют.

– [Анна] Вяхирева сейчас в Норвегии, [Дарья] Дмитриева – в Словении, [Валерия] Маслова – во Франции. В июне переехала в Румынию [Кира] Трусова. А вы где хотели бы поиграть?

– Идеальный вариант – Париж. Он покорил меня еще шесть лет назад, когда прилетела туда с «Ладой» на матч Кубка ЕГФ. Нравятся и другие французские города. Их атмосфера, архитектура. Все это близко мне по духу. Так что при выборе зарубежного клуба буду руководствоваться не только гандбольными соображениями.

– Маленький норвежский Кристиансанн, где обосновалась Вяхирева, вас, надо думать, не прельщает?

– Абсолютно. В Скандинавию вообще не тянет. В том числе из-за климата. Аня рассказывала про этот Кристиансанн – все время ветер, сырость, мало солнца. Иногда неделями его не видит! – ответила Михайличенко.