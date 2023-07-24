Гандболистка Михайличенко: «Интересно попробовать себя в Европе. Дополнительный стимул – Лига чемпионов, ведь наши клубы там пока не участвуют»

Теги Лига чемпионов жен Кубок ЕГФ жен Лада жен возможные переходы Анна Вяхирева Дарья Дмитриева Кира Трусова ЦСКА жен Кристианстад Елена Михайличенко Валерия Маслова Гандбол

Российская гандболистка Елена Михайличенко рассказала о желании поиграть в Европе.

По итогам сезона-2022/23 Михайличенко была признана самым ценным игроком женской Суперлиги в составе ЦСКА.

– Ближайший сезон точно проведете в ЦСКА?

– Разумеется. У меня же еще год контракта.

– А дальше?

– Посмотрим. С одной стороны, мне не хочется уходить из ЦСКА. С другой – интересно попробовать себя в Европе. Дополнительный стимул – Лига чемпионов. Ведь наши клубы там пока не участвуют.

– [Анна] Вяхирева сейчас в Норвегии, [Дарья] Дмитриева – в Словении, [Валерия] Маслова – во Франции. В июне переехала в Румынию [Кира] Трусова. А вы где хотели бы поиграть?

– Идеальный вариант – Париж. Он покорил меня еще шесть лет назад, когда прилетела туда с «Ладой» на матч Кубка ЕГФ. Нравятся и другие французские города. Их атмосфера, архитектура. Все это близко мне по духу. Так что при выборе зарубежного клуба буду руководствоваться не только гандбольными соображениями.

– Маленький норвежский Кристиансанн, где обосновалась Вяхирева, вас, надо думать, не прельщает?

– Абсолютно. В Скандинавию вообще не тянет. В том числе из-за климата. Аня рассказывала про этот Кристиансанн – все время ветер, сырость, мало солнца. Иногда неделями его не видит! – ответила Михайличенко.

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