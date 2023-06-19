Дарье Дмитриевой присуждено звание чемпионки России по гандболу сезона-2022/23

Теги чемпионат России Дарья Дмитриева ТАСС ЦСКА жен Гандбол

Гандболистке Дарье Дмитриевой присуждено звание чемпионки России сезона-2022/23.

Об сообщили в Федерации гандбола России (ФГР).

Дмитриева в прошедшем сезоне выступала за словенский «Крим» на правах аренды. После победы в чемпионате Словении она с согласия клуба была отозвана из аренды и помогла ЦСКА одержать победу над «Ростов-Доном» в финале чемпионата России.

«Дарье Дмитриевой присуждено звание чемпионки России сезона-2022/23. В регламенте турнира нет конкретной формулировки о том, что игроку нужно провести определенное количество игр, чтобы стать обладателем титула.

Для этого необходимо значиться в именном заявочном листе на сезон, который включает не более 28 игроков», – сообщили в ФГР.

Спортсменка продолжит карьеру в «Криме», 1 июля права на игрока перейдут словенскому клубу. 

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