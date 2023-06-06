Тренер «Чеховских медведей»: «Думаю, у стран БРИКС будет своя Олимпиада. Иран, Турция, ОАЭ, Китай будут с удовольствием играть в SEHA – Gazprom League»
Тренер Владимир Максимов предположил, что страны БРИКС создадут свою Олимпиаду.
БРИКС – межгосударственное объединение, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
«Есть финансовое объединение стран – БРИКС. Я думаю, что впоследствии у стран БРИКС будет своя Олимпиада. А страны, которые занимаются газовой промышленностью, думаю, с удовольствием будут играть в гандбольном турнире SEHA – Gazprom League.
К примеру, это Иран, Турция, ОАЭ, Китай. Мне кажется, что руководители SEHA – Gazprom League уже задумываются над расширением своего турнира и улучшением самой системы соревнований.
При этом национальные чемпионаты ни в коем случае нельзя убирать. Это та почва, на которой должны взрастать молодые игроки, попадать в лучшие команды, а затем эти лучшие команды играют в таких соревнованиях, как SEHA – Gazprom League», – сказал олимпийский чемпион по гандболу, главный тренер клуба «Чеховские медведи».
Пакистан
Индия
Замбия
Джибути
Эритрея
Центральноафриканская Республика
Аббревиатуру, пожалуй, писать не буду. Так и будет называться: Россия и ......