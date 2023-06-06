Тренер «Чеховских медведей»: «Думаю, у стран БРИКС будет своя Олимпиада. Иран, Турция, ОАЭ, Китай будут с удовольствием играть в SEHA – Gazprom League»

Теги Чеховские медведи Владимир Максимов SEHA-лига Гандбол

Тренер Владимир Максимов предположил, что страны БРИКС создадут свою Олимпиаду.

БРИКС – межгосударственное объединение, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

«Есть финансовое объединение стран – БРИКС. Я думаю, что впоследствии у стран БРИКС будет своя Олимпиада. А страны, которые занимаются газовой промышленностью, думаю, с удовольствием будут играть в гандбольном турнире SEHA – Gazprom League.

К примеру, это Иран, Турция, ОАЭ, Китай. Мне кажется, что руководители SEHA – Gazprom League уже задумываются над расширением своего турнира и улучшением самой системы соревнований.

При этом национальные чемпионаты ни в коем случае нельзя убирать. Это та почва, на которой должны взрастать молодые игроки, попадать в лучшие команды, а затем эти лучшие команды играют в таких соревнованиях, как SEHA – Gazprom League», – сказал олимпийский чемпион по гандболу, главный тренер клуба «Чеховские медведи». 

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
У нас будет своя олимпиада, вот участники:

Пакистан
Индия
Замбия
Джибути
Эритрея
Центральноафриканская Республика

Аббревиатуру, пожалуй, писать не буду. Так и будет называться: Россия и ......
+20
-4
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
notfromrashka
В SEGA все играли с удовольствием, а вот в олимпиады всяких там газовых лиг - это вряд ли …
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
4r9dd4xr9n
Ответ Ебздрогыч
У нас будет своя олимпиада, вот участники: Пакистан Индия Замбия Джибути Эритрея Центральноафриканская Республика Аббревиатуру, пожалуй, писать не буду. Так и будет называться: Россия и ......
Я не знаю почему тебя минусуют , лови плюс
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
notfromrashka
Ответ Ебздрогыч
У нас будет своя олимпиада, вот участники: Пакистан Индия Замбия Джибути Эритрея Центральноафриканская Республика Аббревиатуру, пожалуй, писать не буду. Так и будет называться: Россия и ......
🤣🤣🤣 и это еще далеко не дно
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valeross
Ну давайте-создавайте) А мы потом посмеёмся)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий