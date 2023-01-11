Чемпионат мира по гандболу. 1-й тур. Франция сыграет с Польшей
Сегодня в Польше и Швеции стартует групповой этап мужского чемпионата мира по гандболу. Франция сыграет с Польшей.
Чемпионат мира по гандболу-2023
Мужчины
Польша – Швеция
Групповой этап
1-й тур
Группа B
Катовице, Польша
Франция – Польша – 23.00
Положение в группе: Франция– 0 очков (0 игр), Польша – 0 (0), Словения – 0 (0), Саудовская Аравия – 0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. В основной раунд выходят по три команды из группы.
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