Чемпионат мира по гандболу. 1-й тур. Франция сыграет с Польшей

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Сегодня в Польше и Швеции стартует групповой этап мужского чемпионата мира по гандболу. Франция сыграет с Польшей. 

Чемпионат мира по гандболу-2023

Мужчины

Польша – Швеция

Групповой этап

1-й тур

Группа B

Катовице, Польша

Франция – Польша – 23.00

 

Положение в группе: Франция– 0 очков (0 игр), Польша – 0 (0), Словения – 0 (0), Саудовская Аравия – 0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. В основной раунд выходят по три команды из группы.

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