Российские и белорусские гандбольные клубы будут выступать в турнире SEHA – Gazprom League

Федерации гандбола России (ФГР) и Беларуси (БФГ) подписали соглашение SEHA – Gazprom League.

Как сообщает ФГР, состоится новый турнир, в котором от каждой страны примут участие по четыре команды – лучшие по итогам сезона-2021/22 в национальных чемпионатах. От России – «Чеховские медведи», ЦСКА, «Нева» и «Пермские медведи», от Беларуси – «Мешков Брест», «СКА-Минск», «Гомель» и «Машека».

Ранее российские и белорусские команды были отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации гандбола (IHF) из-за ситуации на Украине.

SEHA – Gazprom League – гандбольная ассоциация Юго-Восточной Европы (South East Handball Association). Основана в 2011 году по инициативе спортивных федераций Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Сербии, Словакии, Хорватии и Черногории для развития гандбола в Балканском регионе. В 2013 году генеральным спонсором ассоциации стал «Газпром».