22 игрока вызваны на летний сбор мужской сборной России по гандболу в Звенигороде

Теги сборная России Даниил Шишкарев ФГР Алексей Соловьев Валентин Воробьев Алексей Фокин Велимир Петкович Андрей Верещагин Радомир Врачевич Валентин Бузмаков Роман Фитилев Гандбол

Тренерский штаб мужской сборной России по гандболу во главе с Велимиром Петковичем определил состав на летний сбор команды.

Сборная России будет тренироваться на базе «Горизонт» в Звенигороде с 20 по 30 июля.

Вратари: Андрей Верещагин («Динамо Астрахань»), Александр Лысенко («Виктор»), Владислав Мартыненко («Чеховские медведи»).

Левые крайние: Никита Ильтинский («Виктор»), Александр Синицин, Тимур Солодовников («Нева»).

Правые крайние: Михаил Гредасов («Нева»), Алексей Фокин, Даниил Шишкарев (оба — ЦСКА).

Линейные: Радомир Врачевич («Виктор»), Эдуард Клименко («Мешков Брест», Белоруссия), Алексей Кречетов (СКИФ).

Правые полусредние: Андрей Беляев («Виктор»), Сергей Иванов (ЦСКА), Владислав Татауров («Каустик»).

Левые полусредние: Илья Белевцов (ЦСКА), Александр Коваленко («Динамо-Сунгуль»), Егор Овчинников («СГАУ-Саратов»).

Разыгрывающие: Денис Афонин, Валентин Воробьев (оба — ЦСКА), Данила Иванов («Каустик»), Алексей Соловьев («Мешков Брест», Белоруссия).

Тренерский штаб: Велимир Петкович (главный тренер), Валентин Бузмаков, Роман Фитилев (тренер вратарей), Вадим Попов (тренер по ОФП).

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