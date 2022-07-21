Скончался заслуженный тренер СССР по гандболу Валентин Шиян

Заслуженный тренер СССР по гандболу Валентин Шиян скончался на 82-м году жизни.

Об этом сообщила Федерация гандбола России (ФГР). Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

«С уходом Валентина Михайловича ушла целая эпоха искрометного, зрелищного и умного гандбола, который он прививал своим игрокам. Большинство знавших легендарного наставника людей воспринимают его кончину как личное горе.

Федерация гандбола России выражает соболезнования родным и близким Валентина Шияна. Его доброе имя навсегда сохранится в сердцах и памяти людей, любящих гандбол», – заявили в ФГР.

В годы спортивной карьеры Шиян выступал за краснодарский «Буревестник», трижды став бронзовым призером чемпионатов СССР (1969. 1970, 1971).

В качестве тренера он возглавлял краснодарский СКИФ, с которым дважды выиграл чемпионаты СССР (1991, 1992) и стал победителем Кубка Европейской гандбольной федерации (1990).

Среди учеников Шияна – трехкратный олимпийский чемпион Андрей Лавров, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Филиппов, серебряный призер Игр Владимир Репьев, а также чемпион мира Дмитрий Карлов.