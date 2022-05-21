ГК «Ростов-Дон» вернулся в 90-е. Клуб креативно подготовился к полуфиналу чемпионата России

Игроки и тренеры гандбольного клуба «Ростов-Дон» перевоплотились в образы времен 90-х и представили видео.

17 мая «Ростов-Дон» принимал «Ладу» в рамках полуфинала чемпионата России. Гостям ростовского Дворца спорта этот вечер запомнился не только яркой победой ростовчанок, которые отпраздновали выход в финал турнира, но и необычной атмосферой 90-х годов, воссозданной во время матча.

Началось все с 80-х, куда «Ростов-Дон» отправил своих болельщиков в четвертьфинале чемпионата России. Далее последовали времена лихих 90-х, в образах которых предстали игроки и тренерский штаб клуба. Получилось креативно и ярко.

Представление команд и выход игроков «Ростов-Дона» в стиле 90-х стали кульминацией предматчевого шоу. И все это под популярный хит тех времен — песню «Smells like teen spirit» от Nirvana.

23 мая «Ростов-Дон» сыграет с ЦСКА в первом матче финала чемпионата России. Матч в ростовском Дворце спорта пройдет в стиле «нулевых». Билеты на матч доступны по ссылке.