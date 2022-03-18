«Нам всегда говорят, что спорт вне политики, а получается все наоборот». Гандболист Воробьев о санкциях против российского спорта

Гандболист ЦСКА Валентин Воробьев высказался о санкциях в отношении российского спорта.

Ранее Европейская федерация гандбола отстранила российские команды от турниров под своей эгидой

«Нам всегда говорят о том, что спорт вне политики, а получается все наоборот. Мы зависимы от политики, и данные решения это доказывают: мы не можем играть в Европе и в крупнейших соревнованиях.

Как только все успокоится, ситуация, надеюсь, станет прежней. Мы большая страна, и недопуск спортсменов, команд из России на еврокубковые матчи будет большой потерей для мирового спорта», – сказал Воробьев.