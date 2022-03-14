Анна Вяхирева может возобновить карьеру в матче против ЦСКА

Правая полусредняя и сборной России Анна Вяхирева может принять участие в матче против ЦСКА в рамках OLIMBET Суперлиги.

Об этом сообщает пресс-служба гандбольного клуба «Ростов-Дон».

«В Москву приехала и Анна Вяхирева, для которой матч с ЦСКА может стать первым в этом сезоне.

Ранее, после окончания Олимпиады в Токио, правая полусредняя взяла паузу в игровой карьере.

Девушка приступила к тренировкам пару месяцев назад», – сообщает пресс-служба клуба.

Вяхиревой 26 лет, она является олимпийской чемпионкой Рио-2016, серебряным призером Токио-2020.