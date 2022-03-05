Украинская гандболистка Виктория Борщенко покинула «Ростов-Дон»

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Украинская гандболистка Виктория Борщенко покинула российский клуб «Ростов-Дон».

«По соглашению сторон гандбольный клуб «Ростов-Дон» и левая крайняя Виктория Борщенко расторгли контракт. Гандболистка покинула расположение команды по своему решению.

Вика пополнила состав «Ростов-Дона» в 2013 году и выступала за донской клуб по настоящий момент. За это время левая крайняя становилась пятикратной чемпионкой России, семикратным обладателем Кубка страны, семикратным обладателем российского Суперкубка, обладателем Кубка ЕГФ и серебряным призером Лиги чемпионов.

Мы благодарим Вику за девять лет, проведенные в составе нашей команды», – сообщили в клубе.

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