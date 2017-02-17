Евгений Трефилов: «Не хочу обидеть, но, когда играл Чайковский, ощущение было, будто солнце встает на Сахалине и медленно идет через Советский Союз»

Вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов поделился мнением о музыке Петра Чайковского, которая звучала во время награждений на Олимпиаде в Токио вместо российского гимна.

«Я не хочу никого обидеть, но, когда играл Чайковский, ощущение было, будто солнце встает на Сахалине и медленно идет через весь бывший Советский Союз. Никто не пел, а гимн для того и нужен – мы встаем и ложимся спать вместе с ним. А тут стоят все, надулись, что в этот момент хотелось спеть – не знаю.

Я бы выбрал «Прощание славянки» или «День Победы». А у нас в концовке хотелось исполнить танец африканского племени. Думаю, у нас сейчас найдутся юристы, средства, чтобы с этим побороться. Мы кто такие? Страна без гимна», – сказал Трефилов.

Концерт №1 Чайковского – наш гимн в спорте. Композитора разгромили за эту музыку, и сейчас звучит вариант, который он не одобрял