Анна Вяхирева: «Собираюсь приостановить карьеру. Нужно взять какую-то паузу, чтобы привести себя в порядок»

Российская гандболистка объявила, что собирается приостановить карьеру.

Сегодня россиянки уступили Франции в финале Олимпиады-2020 и завоевали серебро Игр. Вяхирева была признана самым ценным игроком (MVP) женского гандбольного турнира на .

«Собираюсь приостановить карьеру. Сейчас мне нужно взять какую-то паузу, чтобы себя, свое тело, свое ментальное здоровье привести в порядок.

Я надеюсь, мой клуб, моя сборная позволят мне это сделать. Потому что у меня есть определенный контракт (с клубом). Если не получится, буду дальше работать. Но я надеюсь, что мне пойдут навстречу и дадут какое-то время понять, что делать дальше», – сказала Вяхирева.

26-летняя Вяхирева – олимпийская чемпионка Рио-2016.

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