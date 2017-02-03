«Одно дело – проиграть и поплыть говном по Енисею, другое – упасть, подняться и идти вперед». Бобровникова о выступлении гандболисток в Токио-2020

Гандболистка Владлена Бобровникова рассказала, как для сборной России складывается олимпийский турнир Токио-2020.

«Игры в Рио и в Токио – для нас абсолютно разные по многим моментам. Тут все идет не так гладко, как в Рио.

Психологически тяжело. Я не попала в заявку на матч со шведками – так решили тренеры. Смотреть со стороны сложно: у девочек не идет, а ты не можешь помочь.

Но одно дело – проиграть и, как говорится, поплыть говном по Енисею, другое – упасть, подняться и идти вперед. После того поражения мы сделали выводы и прибавили.

Но если начало для меня не задалось, то теперь я более-менее в ресурсе.

По форме состояние еще не оптимальное. В Рио во вторых таймах мы накатывали и выигрывали у всех команд, это позволяла наша физическая подготовка. Надеюсь, что в финальных матчах в Токио, наконец, выйдем на этот пик. Скажу так: в сравнении с тем, что было в Рио, форма пока другая.

Четвертьфинал мы сыграем с Черногорией, потом, если все хорошо, выходим на Норвегию. Олимпиада выдалась тяжелой, поэтому, считаю, попадание в медали будет хорошим результатом. Хотя, как говорят: аппетит приходит во время игры», – написала Бобровникова.

Вокруг наших гандболисток искрит. Влада Бобровникова объясняет, как дела в команде