Евгений Трефилов: «Это будет очень тяжелая Олимпиада. Нам в лицо улыбаются, а у самих камень за пазухой»

Консультант женской сборной России по гандболу поделился ожиданиями от выступления команды на Олимпиаде в Токио.

— В составе нынешней сборной России — восемь олимпийских чемпионок Рио. Это хорошо или плохо? Не затянулся ли процесс смены поколений?

— Выбор состава — прерогатива главного тренера. Он отвечает за результат, а я могу только посоветовать. Но, если честно, включил бы в состав двух-трех других спортсменок. Однако я — консультант и вмешиваться в работу Алексеева не хочу.

— Какие у вас отношения с Алексеем Александровичем?

— Он был моим помощником в сборной, мы работали вместе. Два года назад, когда я ушел из команды? Алексеев остался. Он помогал испанцу Амбросу Мартину. А когда Мартина сняли, то занял его место. Отношения с Алексеем у меня рабочие. Я по-другому строил учебно-тренировочный процесс, по-другому вел игру команды, но это нормально. Конечно, подмывает вставить свои пять копеек. Но молчу. Даже не поехал на предолимпийский сбор в Сочи.

— В двух контрольных матчах перед Олимпиадой сборная России проиграла Нидерландам и Швеции. Вас такой факт не настораживает?

— Не надо придавать двум этим поражениям большого значения. Лучше проиграть в товарищеских матчах, чем на Олимпиаде. В Голландии Лена Михайличенко играла после тяжелейшей травмы — у нее до этого колено было развалено. Я как-то Лену назвал «сопля зеленая», и она запомнила. Ну, а что, Михайличенко еще и 20 лет нет, у нее все впереди. В спорте самое страшное — это испытание славой. После Рио-де-Жанейро наши девчонки слегка зазнались. И что? На Европе через два года стали вторыми.

— На что реально можно рассчитывать в Токио?

— Скажу осторожно: на удачное выступление. Не забывайте, у наших спортсменов отобрали флаг и гимн. Плюс ковидные ограничения. Это будет очень тяжелая . Нам в лицо улыбаются, а у самих камень за пазухой. Будет и предвзятое отношение. Я понимаю, что любить Россию никто не обязан. Главное — чтоб не вредили.

— Фаворит № 1 в женском гандболе — сборная Норвегии?

— Да. Норвежки очень сильны. Францию и Голландию я бы тоже отнес к числу фаворитов. И еще сборную Швеции. Впрочем, настраиваться надо на любого соперника. Чуть дашь слабину — тебя сожрут, – сказал Трефилов.