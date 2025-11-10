Путин поздравил Канделаки с 50-летием: «Талант, богатый журналистский опыт, незаурядные творческие и организаторские качества помогают вам добиваться ярких результатов в профессии»

Владимир Путин поздравил Тину Канделаки с 50-летием и пожелал успехов.

Президент России Владимир Путин поздравил управляющего директора «Матч ТВ», заместителя генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинга» Тину Канделаки с днем рождения.

Сегодня, 10 ноября, Канделаки исполнилось 50 лет.

«Талант, богатый журналистский опыт, незаурядные творческие и организаторские качества помогают вам добиваться ярких результатов в профессии, эффективно решать сложные разноплановые задачи, стоящие перед руководством «Газпром‑Медиа Холдинга», вносить деятельный вклад в развитие российской медиаиндустрии.

Желаю успехов в ответственной работе, здоровья и всего наилучшего», – сказал Путин.