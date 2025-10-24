«Мельникова была готова для того, чтобы бороться и выигрывать. Она показала лучшее, что могла». Родионенко о чемпионате мира

Тренер Ангелины Мельниковой заявила, что гимнастка была готова побеждать на ЧМ.

25-летняя россиянка Мельникова победила в опорном прыжке на чемпионате мира в Джакарте, Индонезия. Накануне она также взяла золото в личном многоборье.

«Ангелина показала лучшее, что она могла показать, она должна была выиграть эти соревнования [в опорном прыжке]. Но это гимнастика, ты не знаешь, что может случиться. Вчера [во время личного многоборья] она рухнула с бревна, где вообще не должна падать. Но она была готова для того, чтобы бороться и выигрывать.

Я не думаю, что на брусьях она возьмет золото, там лучший результат у алжирки [Кайлии Немур]. У нее на сегодняшний день сама сильная комбинация, она ее исполняет на самом высоком уровне. Если ничего не случится, то она возьмет золото, а Геля поборется за призовое место, хотя ей будет непросто», – отметила старший тренер сборной России Родионенко .

Первый вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов назвал Мельникову явным лидером сборной.

«Молодец, победила заслуженно, справилась с нервами. Сейчас Ангелина является явным лидером нашей команды. Сегодня она проявила выдержку и выполнила во второй попытке очень сложный прыжок. Несмотря на мелкие шероховатости, она получила очень хорошую оценку», – сказал Титов.

🥇 Ангелина Мельникова – чемпионка мира! Ей не давали выступать 4 года