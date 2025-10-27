Маринов о чемпионате мира: «Запомнилось общение с ребятами из других стран. Все к нам очень тепло относились»

Гимнаст Даниел Маринов рассказал, как к россиянам относились на чемпионате мира.

Соревнования проходили в Джакарте (Индонезия) с 19 по 25 октября. Маринов стал бронзовым призером в упражнениях на брусьях.

– Что больше всего запомнилось?

– Мне очень понравилось, что абсолютно все на английском языке, все объявления в том числе. Заканчивается разминка, слышишь все эти объявления и ловишь небольшую эйфорию от происходящего. Понимаешь, что все действительно так, как рассказывали старшие ребята, которые выступали на международных соревнованиях.

Также общение с ребятами из других стран запомнилось. Все к нам очень тепло относились. Когда мы только приехали, к нам сразу подошли ребята из Венгрии и США, Великобритании. Сказали, что они рады нас видеть и нас очень не хватало. Это было очень приятно.

– С кем-то удалось подружиться?

– Ну чтобы прям сесть, борщ вместе приготовить – такого, конечно, не было. В основном с американцами общались, потому что мы с ними выступали в одно время. И первые все дни тренировались тоже с ними в одно время. То есть с ними у нас было больше всего контакта. С британцами чуть позже общались. В целом со всей командой Турции мы знакомы. Приятно, когда ты приезжаешь на соревнования, а у тебя там уже есть друзья.

– Не было примера негативной реакции?

– Нет, вообще ни у кого не было негативной реакции. От слова совсем. Никаких косых взглядов. Надеюсь, за спиной они тоже не косились, но в лицо все было только на доброжелательном уровне, – рассказал Маринов.