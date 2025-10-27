  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Маринов о чемпионате мира: «Запомнилось общение с ребятами из других стран. Все к нам очень тепло относились»
0

Маринов о чемпионате мира: «Запомнилось общение с ребятами из других стран. Все к нам очень тепло относились»

Гимнаст Даниел Маринов рассказал, как к россиянам относились на чемпионате мира.

Соревнования проходили в Джакарте (Индонезия) с 19 по 25 октября. Маринов стал бронзовым призером в упражнениях на брусьях.

– Что больше всего запомнилось?

– Мне очень понравилось, что абсолютно все на английском языке, все объявления в том числе. Заканчивается разминка, слышишь все эти объявления и ловишь небольшую эйфорию от происходящего. Понимаешь, что все действительно так, как рассказывали старшие ребята, которые выступали на международных соревнованиях.

Также общение с ребятами из других стран запомнилось. Все к нам очень тепло относились. Когда мы только приехали, к нам сразу подошли ребята из Венгрии и США, Великобритании. Сказали, что они рады нас видеть и нас очень не хватало. Это было очень приятно.

– С кем-то удалось подружиться?

– Ну чтобы прям сесть, борщ вместе приготовить – такого, конечно, не было. В основном с американцами общались, потому что мы с ними выступали в одно время. И первые все дни тренировались тоже с ними в одно время. То есть с ними у нас было больше всего контакта. С британцами чуть позже общались. В целом со всей командой Турции мы знакомы. Приятно, когда ты приезжаешь на соревнования, а у тебя там уже есть друзья.

– Не было примера негативной реакции?

– Нет, вообще ни у кого не было негативной реакции. От слова совсем. Никаких косых взглядов. Надеюсь, за спиной они тоже не косились, но в лицо все было только на доброжелательном уровне, – рассказал Маринов.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
спортивная гимнастика
logoсборная США
logoсборная России по спортивной гимнастике
logoсборная Великобритании
сборная Венгрии
Даниел Маринов
сборная Турции
Чемпионат мира по спортивной гимнастике
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Главные новости
Лала Крамаренко: «Жду нейтральный статус. Надеюсь, удастся получить его»
30 минут назад
Мельникова о поздравлениях от Хоркиной: «Отправила целое видео. Она и перед соревнованиями желает всегда удачи, очень поддерживает меня»
сегодня, 06:51
Ангелина Мельникова о самой ценной медали ЧМ-2025: «Многоборье. Она была самой яркой по эмоциям, самой неожиданной, первой»
сегодня, 06:30
Ангелина Мельникова: «Меня пригласили выступить в Германии, в Бундеслигу. И, возможно, я поеду туда в ноябре»
вчера, 09:42
Ангелина Мельникова: «Я бы хотела попасть на Олимпийские игры в 2028-м. В принципе, чувствую себя хорошо»
вчера, 06:57
Валентина Родионенко: «Если бы Байлс была на чемпионате мира, она бы выиграла многоборье»
25 октября, 15:24
Даниел Маринов: «Чувствовал поддержку на ЧМ. Хасимото подошел ко мне, приобнял, сказал, что в следующий раз повезет. Было приятно»
25 октября, 12:49
«Если Маринову не помешают, в ближайшие годы он будет бороться за золото». Родионенко о чемпионате мира
25 октября, 12:41
«Очень хорошо, что не было Байлс. Тогда надо было бы бороться сразу за второе и третье места». Пасека о чемпионате мира
25 октября, 12:34
Даниел Маринов: «Год назад вообще не мог подумать, что получится нормально выступить на чемпионате мира»
25 октября, 12:31
Ко всем новостям
Последние новости
Лидия Иванова: «Маринов способный и талантливый парень, который еще скажет свое слово в мировой гимнастике»
25 октября, 12:49
Роднина о золоте гимнастки Мельниковой на ЧМ: «Только так и нужно возвращаться на международную арену. Тогда будут и победы, а за ними – и флаг с гимном»
24 октября, 11:40
Батутистка Бладцева: «Меня вдохновляет Трусова. Нравится ее характер и целеустремленность»
9 октября, 12:32
Батутистка Аляева: «Слежу за фигурным катанием. Пристально наблюдаю за Аделией Петросян, потому что она отобралась на Олимпиаду»
8 октября, 13:40
Маринов об участии российских гимнастов в чемпионате мира: «Я думаю, все нормально будет»
5 октября, 09:25
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
12 июля, 13:27
Гимнастка Грош: «Мне всегда очень нравилась Медведева – и по внешности, и по тому, как она катается. Рада, что они с Загитовой помирились»
16 июня, 14:39
Ирина Винер: «Встретила рекорд Овечкина с воодушевлением. Это русский человек с близкой и народной фамилией»
7 апреля, 15:27
Никита Нагорный: «Когда в историю мирового большого спорта войдет имя Овечкина, это будет гордость для всех россиян»
21 марта, 06:57
Колобков о выборах главы МОК: «Ватанабе – неплохой кандидат, с ним можно работать. Но не уверен, что он фаворит»
11 марта, 17:21