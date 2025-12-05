Ирина Винер: «Дай бог, чтобы после санкций наш спорт восстановился, и мы снова бы стали впереди планеты всей. Чтобы поднимался наш флаг и играл гимн»

Ирина Винер: российских гимнасток давно должны были допустить к турнирам.

Бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер заявила, что решение Европейского гимнастического союза (European Gymnastics ) вернуть россиянок на соревнования не стало для нее неожиданностью.

«Решение европейцев допустить наших гимнасток до своих соревнований не стало для меня неожиданным. Это давно должно было произойти», – сказала Винер.

Также она заявила, что очень хочет, чтобы флаг России поднимался не только на полях сражений, но и на полях, где идут спортивные соревнования.

«Я когда-то уже говорила, что спорт – это та же война, но которая всегда заканчивается дружбой и миром. В первые секунды после поражения проигравший чувствует себя не очень хорошо, но потом все равно все заканчивается дружбой и объятиями.

Для спортсменов, тренеров, болельщиков на трибунах – самое большое счастье, это когда поднимается флаг его страны и играет гимн в честь его соотечественника-победителя.

Дай бог, чтобы после этой пандемии, после этих санкций наш спорт восстановился, и мы снова бы стали впереди планеты всей. И чтобы поднимался наш флаг, и чтобы играл наш гимн», – заключила Винер.