  • Ирина Винер: «Дай бог, чтобы после санкций наш спорт восстановился, и мы снова бы стали впереди планеты всей. Чтобы поднимался наш флаг и играл гимн»
Ирина Винер: российских гимнасток давно должны были допустить к турнирам.

Бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер заявила, что решение Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) вернуть россиянок на соревнования не стало для нее неожиданностью.

«Решение европейцев допустить наших гимнасток до своих соревнований не стало для меня неожиданным. Это давно должно было произойти», – сказала Винер.

Также она заявила, что очень хочет, чтобы флаг России поднимался не только на полях сражений, но и на полях, где идут спортивные соревнования.

«Я когда-то уже говорила, что спорт – это та же война, но которая всегда заканчивается дружбой и миром. В первые секунды после поражения проигравший чувствует себя не очень хорошо, но потом все равно все заканчивается дружбой и объятиями.

Для спортсменов, тренеров, болельщиков на трибунах – самое большое счастье, это когда поднимается флаг его страны и играет гимн в честь его соотечественника-победителя.

Дай бог, чтобы после этой пандемии, после этих санкций наш спорт восстановился, и мы снова бы стали впереди планеты всей. И чтобы поднимался наш флаг, и чтобы играл наш гимн», – заключила Винер. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
