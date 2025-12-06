  • Спортс
  • Художественная гимнастика. Кубок России. Борисова победила в многоборье, Кононова – 2-я, Сазонова – 3-я
Художественная гимнастика. Кубок России. Борисова победила в многоборье, Кононова – 2-я, Сазонова – 3-я

Борисова победила в многоборье на Кубке России по художественной гимнастике.

Мария Борисова выиграла многоборье на Кубке России по художественной гимнастике в Казани.

Художественная гимнастика

Кубок России

Казань

Многоборье

1. Мария Борисова – 112,70

2. Ева Кононова – 111,55

3. Екатерина Сазонова – 111,40

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
художественная гимнастика
Мария Борисова
Кубок России
logoсборная России (художественная гимнастика)
результаты
Ева Кононова
Екатерина Сазонова
