Художественная гимнастика. Кубок России. Борисова победила в многоборье, Кононова – 2-я, Сазонова – 3-я
Мария Борисова выиграла многоборье на Кубке России по художественной гимнастике в Казани.
Художественная гимнастика
Кубок России
Казань
Многоборье
1. Мария Борисова – 112,70
2. Ева Кононова – 111,55
3. Екатерина Сазонова – 111,40
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
