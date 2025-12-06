Художественная гимнастика. Кубок России. Борисова победила в многоборье, Кононова – 2-я, Сазонова – 3-я

Борисова победила в многоборье на Кубке России по художественной гимнастике.

Мария Борисова выиграла многоборье на Кубке России по художественной гимнастике в Казани. Художественная гимнастика Кубок России Казань Многоборье 1. Мария Борисова – 112,70 2. Ева Кононова – 111,55 3. Екатерина Сазонова – 111,40