Нагорный: допуск гимнастов к европейским соревнованиям – победа нашей федерации.

Олимпийский чемпион Никита Нагорный высказался о решении Европейского гимнастического союза допустить россиян к соревнованиям под своей эгидой.

«Это результат долгой работы, которая велась Федерацией гимнастики России в рамках международной деятельности. Очень здорово, что мы пришли к справедливости — к возвращению спортсменов на международную арену. Но вопрос: как международная федерация допускает нас раньше европейской?

У нас ребята выступали на чемпионате мира в тот момент, когда не были допущены европейской федерацией. Мы не можем отбираться командой на Олимпийские игры, не выступая на европейских турнирах. Сегодняшняя новость — это победа нашей федерации.

Цель Олимпийских игр в том числе такая, чтобы спорт помогал сохранять взаимоотношения между народами вне зависимости от политических проблем. То, что члены исполкома довели до того, что было отстранение стран и их спортсменов из-за политического воздействия, показывает в первую очередь слабость тех людей, которые использовали эти рычаги для политических целей.

Мы видим положительное отношение к нашим спортсменам на международной арене, поддержку, должную конкуренцию и результат со стороны российских гимнастов. Для международного спорта наше возвращение — это плюс, однозначно», — сказал Нагорный.