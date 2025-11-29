Гаибов переизбран на пост главы Европейского гимнастического союза, Филиппов вошел в состав в исполкома

Фарид Гаибов переизбран на пост главы Европейского гимнастического союза.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов переизбран на пост президента Европейского гимнастического союза (European Gymnastics).

Выборы состоялись во время конгресса организации в Праге. Гаибов был переизбран на третий и последний срок.

Вице-президент Олимпийского комитета России и секретарь Совета при президента РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов избран в исполнительный комитет организации.

Накануне European Gymnastics принял решение допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой.